Kütahya’da inşaat çukuruna düşüp yaralanan kurt kurtarıldı

Kütahya- Eskişehir karayolunun 30. kilometresindeki Sobran köyü yakınlarında, mesire alanında bekçilik yapan Selahattin Talas, inşaat temel çukuruna düşüp yaralanan bir kurdu görünce durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kurdun bulunduğu yere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, kurdu bulunduğu yerden çıkarıp sakinleşmesi için iğne yaptı. Kurt daha sonra kafes içerisine konularak tedavisi için Afyonkarahisar’daki Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne götürüldü. (EFE)