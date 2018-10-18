Kütahya'da iş arayan 49 bin, işsizlerin sayısı 23 bin

Kütahya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun Olağan Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Kamil Uçan, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.

2017-2018 yıllarının 9 aylık verilerini paylaşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “2017 yılı ilk 9 ayında açık iş sayısı 14 bin 506 iken 2018 yılı ilk 9 ayında 12 bin 344 olarak gerçekleşti. Yüzde 15 oranında daha az bir işçi talebi olduğunu görüyoruz. 2017 yılı ilk 9 ayında işe yerleştirme sayımız 7 bin 650 iken 2018 yılı ilk 9 ayında 6 bin 666. Burada da yüzde 13'lük bir azalma söz konusu. 2017 yılı ilk 9 ayında 3 bin 456 kişi İŞ-KUR kurs ve programlarına katılırken 2018 yılı ilk 9 ayında 3 bin 475 kişi katılım göstermiş. Yüzde 1'e yakın bir artış söz konusu. Toplum Yararına Programlarında 2017 yılında bin 575 kişi yararlanmışken, 2018 yılı ilk 9 ayında bin 847 kişi yararlanmış. İşsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı olarak 2017 yılı ilk 9 ayında 5 bin 371 kişi başvurmuşken 2018 yılı ilk 9 ayında 5 bin 764 kişi başvurmuş. İşsizlik ödeneği bağlanan işsiz sayısı 2017 yılı ilk 9 ayında 2 bin 543, 2018 yılı ilk 9 ayında 2 bin 608 olarak gerçekleşmiş. Burada da yüzde 2,5'lik bir artış söz konusu” diye konuştu.

Temel istihdam bilgileri hakkında bilgiler verilen toplantıda kuruma kayıtlı iş gücü sayısının 49 bin 195, kuruma kayıtlı işsiz sayısının 23 bin 222, işsizlik ödeneği alan işsiz sayısının ise 2 bin 608 olduğu bildirildi.

2018 yılı hedefleri ve gerçekleşme oranları hakkında bilgiler verilen toplantıda mesleki eğitim kursu, iş başı eğitim programı, girişimcilik eğitim programı, danışmanlık hizmetleri hedefi, ziyaret edilen iş yeri sayısı, eğitim kurumu ziyaretlerinde hedeflenen oranların yıl sonuna kadar tamamlanacağı kaydedildi. (EFE)