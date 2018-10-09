Kütahya'da 'İş Yaşamında Kuşak Yönetimi' konulu eğitim

KUTSO toplantı salonunda Dr. Cengiz Tavukçuoğlu'nun sunumu ile düzenlenen yoğun katılımın olduğu “İş Yaşamında Kuşak Yönetimi” konulu eğitim büyük ilgi gördü.

Eğitim programının açılışında konuşan KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aktaş, üyelere yönelik planlanmış olan eğitim konuları ve tarihleri hakkında bilgi verdi. Üyelerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Aktaş, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TOBB ETÜ SEM) Eğitmeni ve Danışman Dr.Cengiz Tavukçuoğlu, kuşakların temel özellikleri ve farklılıkları, iletişim süreci ve algıları, işe bakış açıları, kariyer algıları, iş yaşamından beklentileri, değişen iş yaşamında kuşakların yeri ve önemi konularındaki bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Tavukçuoğlu'nun, iş ve aile yaşamından örnekleri paylaşarak renk kattığı, etkili iletişim ile interaktif hale getirdiği eğitime katılanlar, sunumu yoğun ilgi ve dikkatle dinledi. Video, karikatür ve gerçek yaşamdan örnekler ile desteklenen, coşkulu ve keyifli geçen sunumlarla, katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Eğitimin sonunda katılımcılar memnuniyetlerini dile getirerek, KUTSO yetkililerine teşekkür ettiler.(EFE)