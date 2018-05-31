Kütahya’da İyilik Sofrası

Karagözpaşa Camii bahçesinde Ramazan ayı boyunca açılan ’İyilik Sofrası’na her gün yaklaşık 400 kişi katılıyor.

Kütahyalı hayırseverlerin katkıları ile her yıl geleneksel olarak Kütahya Müftülük Sitesi avlusunda düzenlenen ve her kesimden vatandaşın katıldığı iyilik sofrası bu yıl Karagözpaşa Camii bahçesinde düzenleniyor.

Gönüller arasında merhamet köprüsü kurmak ve Ramazan’ın manevi ikliminden herkesin istifade etmesini sağlamak için kurulan iyilik sofrası ile ilgili olarak açıklama yapan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, "Ramazan ayının bir yönüyle infak ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek "Toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirmek ve Ramazanın bereketini birlikte yaşamak için Ramazan ayı boyunca her gün iftar sofrası kuruyoruz. Karagözpaşa cami bahçesinde kurduğumuz iftar sofrasından başka farklı mahallelerde de cami görevlilerimizin gayretleri ve vakfımızın desteği ile mahalle iftarları düzenliyoruz. Soframıza destekte bulunan hayırseverlerimize ve bizi yalnız bırakamayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın dünyanın farklı coğrafyalarında iyilik sofrası kurduğunu belirten Hazırlar, "Vakfımız anadolu insanının selamını, hamiyet perverliğini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya çalışıyor. Bu faliyetlere katkı sunmak isteyen yardımseverlerizi müftülüğümüze ve vakfımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (EFE)