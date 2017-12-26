Kütahya’da kar lastiği taktırma telaşı

Haftanın ikinci iş gününde sabahın erken saatlerinde lastikçilere akın eden araç sahipleri, kar lastiklerini takmak için sıraya girdi.

Artan talebi karşılamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Fatih Sanayi Sitesi esnaflarından Oğuz Kaygısız, “Hafta sonu kar yağışı sonrası işler de bir artış oldu. Kar lastiği taktırmak isteyen sürücüler dükkanların önlerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldular. Bizde talebi karşılamak için randevu vermeye başladık. Geçtiğimiz haftalarda günde 10-15 araçta lastik değişimi yapıyorduk bu son günlerde ise kar yağışının da etkisi ile 30 aracın üzerine çıkmaya başladık” dedi.

Lastik değişiminin 50 ila 150 TL arasında olduğunu belirten Kaygısız, sürücülere kaliteli lastik kullanmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Kaygısız, “Kış lastiğinde bütün markalar ilk sene iyi performans sergiliyor ama önemli olan 4-5 kış bu lastiklerin kullanılması. Lastiğin kalitesi aracın performansını da etkiliyor” diye konuştu.

Sürücüler ise can ve mal güvenliği için kar lastiklerini taktırdıklarını ve bu konuda da sürücülere kar lastiği taktırmaları yönünde tavsiyede bulundular. (HCA-EFE)