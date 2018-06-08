Kütahya’da karne sevinci

Kütahya’da 93 bin 830 öğrenci karne aldı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Kütahya il protokolü de Abdurrahman Paşa İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu.

Öğrencilerin karne heyecanını birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Bugün il genelinde 93 bin öğrencimizle karne heyecanını yaşamanın sevincini paylaşıyoruz. Bütün öğrenci ve velilerimize, öğretmenlerimize, yorucu bir yıl sonunda iyi tatiller diliyorum. Öğrencilerimiz tatilde bol bol dinlensinler. Kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için tatil iyi bir fırsat ailelerden çocuklarıyla birlikte kitap okumalarını istirham ediyorum" dedi.

Öğrencilerin yorucu bir yılın ardından tatili hak ettiklerini belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, ailelere de karne uyarısında bulundu. Karnelerin yalnızca öğrencilerin değil ailelerin de durumunu gösterdiğini ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Öğrencilerimiz 2017-2018 eğitim öğretim dönemini tamamlayıp bir üst sınıfa geçtiler. Gayret ettiler, çalıştılar ve tatili hak ettiler. Bizim isteğimiz ailelerimiz bu karnelerin kendi karneleri olduğunu da bilmeleri. Eğer varsa bir zayıf not, ailelerimiz bunun kendilerinin de bir yorumu olarak değerlendirmeliler ve mutlaka çocuklarımıza daha güzelini gösterecek, onlara sıkıntı çıkarmayacak şekilde karne yorumu yapmaları, çocuklarımızı üzmemeleri, yeni yıla hazırlamaları gerekiyor. Karnelerin öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile beraberindeki protokol heyeti, sınıfları tek tek gezerek öğrencilere karnelerini teslim etti. (EFE)