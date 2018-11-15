Kütahya'da 'Kişisel ve Kurumsal İmaj Yönetimi' eğitimi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından üyelere, 'Kişisel ve Kurumsal İmaj Yönetimi' eğitimi verildiği bildirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TOBB ETÜ SEM) eğitmeni ve danışmanı, devlet tiyatrosu sanatçısı, davranış bilimleri ve iletişim uzmanı Adnan Erbaş'ın sunumu ile düzenlenen 'Kişisel ve Kurumsal İmaj Yönetimi' eğitimi, KUTSO Toplantı Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Eğitim programının açılışında konuşan KUTSO Yönetim Kurulu üyesi Fatih Alkış, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, üyelerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

'Kişisel ve Kurumsal İmaj Yönetimi' eğitiminde Adnan Erbaş tarafından kişisel ve kurumsal imajı oluşturan öğeler, imajın çalışanlara ve kuruma etkileri konularında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Erbaş, ayrıca kişisel ve kurumsal iletişimin, kurumsal kültür ve kimliğin önemi, bunların imaja yansıması, konuşma, dinleme, beden dili, giyim tarzı gibi unsurların kişisel ve kurumsal imaja etkileri hakkında bilgi vererek, dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.

Erbaş'ın, iş ve aile hayatından örnekleri paylaştığı eğitime katılanlar, coşkulu ve keyifli sunumu, yoğun ilgi ve dikkatle dinledi. Hem iş hayatı, hem de sosyal hayatta önem taşıyan ipuçlarının da paylaşıldığı eğitimde eğlenceli anlar yaşandı. Coşkulu ve keyifli sunumdan dolayı memnuniyetlerini dile getiren katılımcılar, düzenlenen eğitim programlarından dolayı, KUTSO yetkililerine teşekkür etti.(EFE)