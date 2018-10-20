Kütahya'da Kore kültürü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği öğrencilerine yönelik 'Kore Kültür Günü' etkinliği düzenlendi.

Üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesi Kore-Türkiye ilişkileri, Kore'de eğitim ve Kore kültürü konularının ele alındığı Kore Kültür Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi'nin Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Belediyesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirdiği Kore Kültür Günü'ne öğrenciler büyük ilgi gösterdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi-2'de düzenlenen Kore Kültür Günü, "Ode To My Father" filminin gösterimiyle başladı.

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan, Kore Cumhuriyeti Büyükelçilik Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Müdürü Dong Woo Cho ve eşinin katıldığı Kore-Türkiye İlişkileri Sempozyumu ile süren etkinlikte Dong Woo Cho, katılımcılara yönelik sunumunda Kore Cumhuriyeti'nin tarihi, ekonomisi ve diğer ülkelerle ilişkileri hakkında bilgiler verdi.

Türk öğrencileri Kore'de eğitim almaya davet eden Cho'nun öğrencilerin Kore'de eğitim alması için neler yapması gerektiğini ve değerlendirme sürecinin nasıl işlediğini anlattı.

Kore Kültür Merkezi Kültürel Etkinlikler Sorumlusu Yunus Han ise, Korece Tanıtım seminerinde öğrencilere Korece hakkında temel bilgiler verdi.

Sunumların ardından Rektör yardımcısı Kaan Erarslan, Dong Woo Cho'ya üniversitenin altın anahtarını hediye etti.

Etkinliğin son bölümünde Rektör Yardımcısı Kaan Erarslan ve öğrenciler geleneksel Kore kıyafetlerini denediler. (EFE)