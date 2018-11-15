Kütahya'da küçükbaş hayvan sayısı 459 bin 441

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü 2017 yılı Hayvansal Üretim İstatistikleri verilerine göre Kütahya'da küçükbaş hayvan sayısının 459 bin 441 olduğunu açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2017 yılı itibariyle Kütahya'nın 459 bin 441 baş toplam küçükbaş hayvan varlığı ile en yüksek toplam küçükbaş hayvan sayısında Türkiye'de 38., Ege Bölgesinde 5. sırada; 322 bin 901 baş koyun ile en yüksek koyun sayısında Türkiye'de 39., Ege Bölgesinde 6. sırada; 136 bin 540 baş keçi ile en yüksek keçi sayısında Türkiye'de 30., Ege Bölgesinde 5. sırada yer aldığını ifade etti.

Kütahya ilçeleri arasında toplam küçükbaş hayvan sayısı en yüksek olan ilçenin 80 bin 2 baş ile Simav olduğunu belirten Akyol, ”Toplam küçükbaş hayvan sayısı en düşük olan ilçe 6 bin 560 baş ile Pazarlar ilçesidir. Koyun sayısı en yüksek olan ilçe 60 bin 2 baş ile Simav olurken, koyun sayısı en düşük olan ilçe 4 bin 300 baş ile Pazarlar ilçesidir. Kütahya ilçeleri arasında en yüksek keçi sayısına sahip ilçe ise 25 bin 221 baş ile Emet iken, en düşük keçi sayısına sahip ilçe 532 baş ile Dumlupınar olarak gerçekleşmiştir” dedi. (EFE)