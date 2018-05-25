Kız öğrenciler ve erkek öğrenciler kategorilerinde düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması kızlar kategorisinde Merkez Şehit Türkan Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Baltak birinci, Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencisi Buse Şanlı ikinci, Gediz Şehit Hüseyin Gürlekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Berna Kıvrak üçüncü oldu.

Erkek öğrenciler kategorisinde ise Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ahmet Mücahit Yıldız birinci, Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencisi İbrahim ağlan ikinci, Gediz Fen Lisesi öğrencisi İsmail Enes Tuna üçüncü oldu.

Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’e olan ilgisinden mutluluk duyduğunu belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “İmam hatip okulları dışındaki ortaokullarımız ve liselerimizin de Kur’an-ı Kerim’e olan ilgisi bizleri sevindiriyor. Kur’an bizim baş tacımız, en büyük başvuru kitabımız. Dolayısıyla yalnızca imam hatip okullarımızın değil, bütün insanlığın ve Müslümanların sahip çıkması gereken bir kitap” dedi.

Başarılı öğrencilerin ödülleri protokol mensupları tarafından takdim edildi. (EFE)