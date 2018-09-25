Kütahya'da 'Kuruluşun beşiği Domaniç' konulu sergi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin tarihi ve doğal güzellikleri, turistik değerleriyle tanıtılarak turistik ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamak amacıyla KÜSAD tarafından hazırlanan ve Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya İl Özel İdaresi, Domaniç Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) iş birliği ile hayata geçirilen “Kuruluşun Beşiği Domaniç” projesi kapsamında KÜSAD'a bağlı 28 sanatçının 74 eseri Sera AVM'de beğeniye sunuldu.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Kütahya kuruluşun ve kurtuluşun diyarı diyoruz ve bu sadece söylemden ibaret olmamalı. Bu sergi bu yolda atılan önemli bir adım. Sanatçıya sahip çıkmamız gerektiğini seçildiğimiz günden beri dile getiriyoruz ve imkanlar ölçüsünde de yapmaya gayret gösteriyoruz. Kütahya, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girdi. Bu eserleri ortaya koymak her şehre nasip olmayan bir durum. Bu sergi de onlardan bir tanesi" dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı yolunda ihtiyaç duyulan birlikteliğin sağlanması neticesinde ortaya çıkan serginin Kütahya'ya sağlayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. (EFE)