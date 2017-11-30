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30 Kasım 2017 11:29

Kütahya’da kütüphaneler artık saat 22.00’ye kadar açık kalacak

Kütahya’da kütüphanelerin her gün saat 22.

Kütahya’da kütüphaneler artık saat 22.00’ye kadar açık kalacak

30 Kasım 2017 11:29

00’ye kadar açık kalacağı bildirildi.


Kütahya Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, yaptığı açıklamada, öğrenci ve vatandaşların kütüphanelerden daha çok yararlanabilmeleri için böyle bir karar alındığını ifade etti.


Yeldemez, "Uygulama Kütahya’da da başlamıştır. Bakanlığın talimatı gereği İl halk kütüphaneleri her gün 08.30-22.00 arası açık olmasını kapsıyor. Uygulamanın amacı ise okur sayısını artırmak vatandaşların ise kütüphaneden çok yararlanmalarını sağlamak. Böylelikle öğrenciler sınav dönemlerinde kütüphaneden daha fazla istifade edecek ve daha güzel bir ders çalışma ortamından sınavlarına çalışabilecekler" dedi.


Öğrenciler ise, uygulamadan son derece memnun olduklarını, daha önceden akşam 17.00’den sonra evde ders çalıştıklarını bu uygulama ile artık akşam 22.00’a kadar kütüphanede ders çalışma imkanı bulduklarını dile getirdiler. (HCA-EFE)




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