Kütahya’da LPG’li araç sayısı arttı

Trafikte kayıtlı olan 12 milyon aracın 4 milyon 600 binini LPG’li olduğuna dikkat çeken Dinç, “Türkiye’de olduğu gibi zamlardan olumsuz etkilenen araç sahipleri, daha ekonomik olan LPG’yi tercih etmeye devam ediyor. Geçen yıl ülkemizde LPG’li araç sayısı 4 milyon 380 iken bu yıl yaklaşık 220 bin daha artarak 4 milyon 600 bin oldu. Dolar TL kurunun artması ile vatandaşlar benzine göre yaklaşık yüzde 40-50 tasarruf sağlayan LPG dönüşüm sistemlerini tercih ediyor. Örnek vermek gerekirse ortalama bir aracın 100TL ile gideceği yolu, LPG’li bir araç yaklaşık yüzde 50 tasarruf ile yaklaşık 50 TL’ye gidebilir. Tabi LPG dönüşümü için güvenilir markaların tercih edilmesi çok önemli ve LPG’li araçların her 10 bin kilometrede veya 6 ayda bir periyodik bakımlarının yapılması gerekiyor" diye konuştu. (MS-EFE)