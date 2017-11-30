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30 Kasım 2017 13:48

Kütahya’da ’Mevlid-i Nebi’ paneli

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi ile Kütahya Müftülüğü iş birliği ile ‘Mevlid-i Nebi’ Panelidüzenlendi.

Kütahya’da ’Mevlid-i Nebi’ paneli

30 Kasım 2017 13:48

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi ile Kütahya Müftülüğü iş birliği ile ‘Mevlid-i Nebi’ Paneli


düzenlendi.


Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen ve Kur’an- Kerim tilavetiyle başlayan panele Vali Ahmet Hamdi Nayir, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, DPÜ Rektör Yardımcısı İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aydemir, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Müftü Yardımcısı Mehmet Aslaner, bazı daire müdürleri, akademisyenler, öğrenciler, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.


İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Aktı moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aydemir, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ergin Ögcem konuşmacı olarak katıldı.


Moderatör Yrd. Doç. Dr. Ümit Aktı’nın açılış konuşmasının ardından ‘Güzide Örnekliğin Talim Metodu’ konulu sunumu İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aydemir, ‘Hz. Muhammed’in Samimiyeti’ konulu sunumu İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, ‘Aile Reisi Olarak Hz. Muhammed’ konulu sunumu ise, İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ergin Ögcem yaptı.


Mevlid-i Nebi Paneli Vali Ahmet Hamdi Nayir ile protokol üyelerinin hediye takdiminin ardından Yrd. Doç. Dr. Ahmet Türkan yönetiminde İslami İlimler Öğrenci korosunun hazırlamış olduğu dini musiki dinletisiyle sona erdi. (EFE)




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