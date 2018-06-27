Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 22:09

Kütahya’da midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’da işçi taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonusu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kütahya’da midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

27 Haziran 2018 22:09


Edinilen bilgiye göre, Hasan Hüseyin Kuru yönetimindeki 43 AG 453 plakalı işçi taşıyan midibüs, Yenibosna Mahallesi yakınlarında Mehmet Çakan’ın (58) idaresindeki 43 SH 717 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Çakan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Güngör Aktaş (54) yaralandı.


Aktaş, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç