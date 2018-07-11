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11 Temmuz 2018 18:00

Kütahya’da narkotikten bir başarılı operasyon daha

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla uyuşturucu satıcılarını yakalamaya devam ediyor.

Kütahya’da narkotikten bir başarılı operasyon daha

11 Temmuz 2018 18:00


Kentte uyuşturucu ticaretine aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün tutuklanan cezaevi firarisi H.H.G.’nin (35) ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu operasyonunu genişletti.


Ekipler, uyuşturucu satışına aracılık yaptıkları öne sürülen K. K.Ö. (18) ve E.K.’yi (31) de gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu ticaretine aracılık etmek" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (EFE)




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