Kütahya’da narkotikten bir başarılı operasyon daha

Kentte uyuşturucu ticaretine aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün tutuklanan cezaevi firarisi H.H.G.’nin (35) ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu operasyonunu genişletti.

Ekipler, uyuşturucu satışına aracılık yaptıkları öne sürülen K. K.Ö. (18) ve E.K.’yi (31) de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu ticaretine aracılık etmek" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (EFE)