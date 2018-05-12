Kütahya’da ödüllü kitap okuma yarışması

düzenlenen ’Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesiller İçin Kitap Okuma Yarışması’ sonuçlandı. Yarışmada dereceye giden 129 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Kütahya genelinde 3 kategoride düzenlenen öğrencilere 43 + 43 + 43 toplamda 129 bisiklet, ve Kütahya Belediyesi tarafından her kategoride 1. olanlara Kudüs Turu hediye edildi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde yoğun katılım ile gerçekleştirilen gecede konuşan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Kütahya’nın daha yaşanabilir bir şehir olması için gayret gösteriyoruz. Bizler eğer geleceğimizi daha iyi inşaa etmek istiyorsak çocuklarımızın geleceğine önem vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu

Başkan Saraçoğlu, “Bu yıl Kütahya Belediyesi, Eğitim Bir Sen Kütahya Şubesi ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu yıl Kitap Okuma Yarışmasının 4. düzenliyoruz. Bizler göreve geldiğimiz günden beri Kütahya’nın daha yaşanabilir bir şehir olması için gayret gösteriyoruz. Kütahya’ya 4 yıldır yaptığımız en güzel örnek alınabilecek olan bir çalışma oldu. Bu yarışma ile Kütahya Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmayı hayata geçirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bundan sonrada Belediye olarak bizde katkı vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Bizim burada verdiğimizi hediyeler çocuklarımızın kitap okumaya teşvik etmek için önemli bir etken olduğunu düşünüyorum" diyen Başkan Saraçoğlu, “Eğer biz geleceğimizi iyi bir şekilde inşaa etmek istiyorsak çocuklarımızın eğitimine önem vermemiz gerekiyor. Geleceğimiz onların elinde. Eğer onları pas geçersek onlara onları iyi bir şekilde eğitemezsek geleceğimiz yok demektir. Bu yıl Kütahya merkezdeki tüm liseleri ziyaret ettik” dedi. (HCA-EFE)