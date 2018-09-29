Kütahya'da okul servis sürücülerine ve rehber personele eğitim

Başvurulara Şubat ayında başlanan kursların hafta içi akşam ve hafta sonu kursları olarak halen devam etmekte olduğunu ifade eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Davut Ezen, Okul Araç Sürücüleri Eğitiminde 313 kursiyer, Okul Taşıtları Rehber Personeli Eğitiminde ise 95 kursiyere eğitim verildiğini söyledi.

Ezen, Kütahya Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen bu ve benzeri eğitimler neticesinde vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların en aza ineceğini belirtti.(EFE)