Kütahya'da okul servis sürücülerine ve rehber personele eğitim

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığının Okul Servis Araçları Yönetmeliği gereği, ildeki servis sürücüsü ve rehber personele eğitim verildiği bildirildi.
Başvurulara Şubat ayında başlanan kursların hafta içi akşam ve hafta sonu kursları olarak halen devam etmekte olduğunu ifade eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Davut Ezen, Okul Araç Sürücüleri Eğitiminde 313 kursiyer, Okul Taşıtları Rehber Personeli Eğitiminde ise 95 kursiyere eğitim verildiğini söyledi.
Ezen, Kütahya Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen bu ve benzeri eğitimler neticesinde vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların en aza ineceğini belirtti.(EFE)