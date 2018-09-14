Kütahya'da okullara 400 temizlik görevlisi alınacak

Verilen bilgiye göre, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit' in imzaladığı protokol gereğince: Program 3 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 27 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde çalışacak olan işçiler okulları bakım onarım ve temizlik işlerinde çalıştırılacaklardır. Toplum Yararına Program; bir iş ya da hizmetin gerçekleşmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin, çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş desteği sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞKUR) Kamil Uçan yaptığı açıklamada, istihdamda zorluk çekilen gurupların önleneceği programa yapılacak başvuruların 17 Eylül 2018 tarihinde başlayıp 21 Eylül 2018 tarihinde sona ereceğini hatırlattı.

Kamil Uçan, Kütahya Merkezdeki seçmelerin 25 Eylül 2018 Salı günü Saat:10.00' da Kılıçaslan Anadolu Lisesi Spor salonunda Noter huzurunda yapılacağını belirtti.

Uçan,” İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde de 25.Eylül 2018 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği yerlerde seçmeler yapılacaktır. Programa ait giderler (Katılımcıların SGK primleri ve maaşları İŞKUR tarafından finanse edilecektir. Başvurular İŞKUR İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezlerine şahsen müracaat ederek ya da www.iskur.gov.tr internet adresinden veya ALO 170 iletişim hattından yapılabilmektedir” dedi.(EFE)