Kütahya’da ‘Olgularla Evde Diyaliz Tedavilerine Yaklaşım’ toplantısı

Dr. Erim Gülcan’ın ev sahipliğinde ‘Olgularla Evde Diyaliz Tedavilerine Yaklaşım’ toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesinin hocaları ve çalışanları bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetici Vekili Op. Dr. Mehmet Fatih Ekici yaptı. Türkiye’de sadece Kütahya’da gerçekleşen toplantının ikincisinde Periton Diyalizi Eğitiminden uygulanma aşaması ve sonrası hakkında yaklaşımlar ile Evde Hemodiyalizin önemi ve dünyadaki ilerleyişi ve ülkemizin yeri konusunda konuşmalar gerçekleşti.

İkinci Olgularla Evde Diyaliz Tedavilerine Yaklaşım Toplantısı adı altında gerçekleşen etkinliği düzenleyen Doç. Dr. Erim Gülcan, toplantının kapanış konuşmasında tüm sağlık alanlarında olduğu gibi, nefroloji alanındaki güncel tedavi yöntemlerini de yakından takip ettiklerini ve ’Ev Hemodiyaliz’ ile ilgili bilincin artırılması noktasında da destek olacaklarını ifade etti.

Doç. Dr. Erim Gülcan, “Şu anda dünyada ve ülkemizde en önemli sağlık problemleri arasında yer alan böbrek yetmezliği, özellikle şeker, tansiyon ve böbrek iltihabı kaynaklı olabiliyor. Vücut sıvılarının yapısını, hacim dengesini ve atık ürünleri idrar şeklinde atmamızı sağlayan böbreklerin vücuttaki fonksiyonunu yeteri düzeyde yerine getirememesi sonucu böbrek yetmezliği meydana geliyor. Böbrek hastalıkları erken teşhisle ve düzenli yaşam standartlarının oluşturulmasıyla önlenebilir. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun destekleriyle ilerleyen Ev Hemodiyalizi, hastaların sağlığına ve yaşam kalitesine olumlu etkiler sağlıyor. Bu yönüyle bizim de önemle ve özenle üzerinde durduğumuz bir tedavi şekli. Bu projeyi bir yıldır Kütahya’da da hayata geçirip, yaygınlaşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kısa zaman önce ‘Evde Hemodiyaliz’ ihalesini gerçekleştirdik. Bir hastamızın eğitimlerine başladık. Sırada 3 hastamız daha beklemekte. 2018 yılında hedefimiz 10 civarında hastaya ulaşabilmektedir” diye konuştu.

Toplantı sonrasında Doç. Dr. Erim Gülcan, Oturum Başkanı hocalara ve konuşmacılara hediye takdiminde bulundu.(EFE)