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10 Eylül 2017 23:23

Kütahya’da orman yangını söndürülemiyor

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor.

Kütahya’da orman yangını söndürülemiyor

10 Eylül 2017 23:23

Yangın söndürme çalışmaları gece de aralıksız sürerken Kızılsaray Yaylası’ndaki 7 yayla evi boşaltıldı, büyük ve küçükbaş hayvanlar başka yere sevk edildi. Bölgede bulunan ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.


Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Ballıca mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 6 yangın söndürme helikopteri de bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili oylan yangını, söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.


Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, orman yangınının henüz kontrol altına alınamadığını söyledi. Oktar, yangına müdahale için Eskişehir, Bilecik, Balıkesir, Bursa ve Uşak’tan çok sayıda ekibin geldiğini ve çalışmalara başladığını ifade etti. Oktar, “Gündüz 6 yangın söndürme helikopteri müdahalede bulundu. Bölgede halen 28 arazöz ve 3 dozer çalışma yapıyor” dedi.


Bu arada yangın bölgesinde bulunan Kızılsaray Yaylası’ndaki 7 yayla evi boşaltıldı, büyük ve küçükbaş havyanlar bölgeden başka yere sevk edildi.




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