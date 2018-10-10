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Kütahya'da 'Psikolojik Dayanıklılık' semineri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından ‘Dünya Ruh Sağlığı Günü’ kapsamında Psikolojik Dayanıklılık Semineri düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından ‘Dünya Ruh Sağlığı Günü' kapsamında Psikolojik Dayanıklılık Semineri düzenlendi.


Verilen bilgiye göre, Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle Fen Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen Psikolojik Dayanıklılık Seminerine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hale Yacı konuşmacı olarak katıldı.


Dr. Hale Yacı, öğrencilere psikolojik dayanıklılığı artırmanın yolları, ruh sağlığını korumak ve güçlendirmek için yapılması gerekenler konusunda bilgiler verdi.(EFE)

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