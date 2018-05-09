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09 Mayıs 2018 11:44

Kütahya’da restorasyonu tamamlanan 7 vakıf eserinin açılışı yapıldı

Kütahya’da restorasyonu tamamlanan Seyyid Ali Paşa Cami, Cemalettin Mescidi, Ahi Arslan Mescidi, Balıklı Tekkesi, Kurşunlu Cami, Meydan Cami ve Takvacılar Cami’nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayın bağlantısıyla yapıldı.

Kütahya’da restorasyonu tamamlanan 7 vakıf eserinin açılışı yapıldı

09 Mayıs 2018 11:44


7 eserin açılışı için Kütahya’ya bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seyyid Ali Paşa Cami’nin yeni halinin yer aldığı videoyu izleyerek, “Maşallah bu da Selçuklu mimarisi. Kütahya’ya ve oradaki tüm Müslümanlara hayırlı olsun” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını arz eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Sayın Cumhurbaşkanım, kuruluş ve kurtuluşun şehrinden şahsım ve tüm Kütahyalılar adına zatıalinizi ve bütün heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Eserlerimize vermiş olduğunuz ehemmiyetten dolayı şükranlarımı arz ediyorum” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinden gerçekleştirdiği açılış programında Kütahya’da restorasyonu tamamlanan 7 eserin açılış kurdelesi Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kesildi. (EFE)




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