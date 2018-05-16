Kütahya’da ’Seçim güvenliği’ toplantısı

Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin Kütahya’da güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla, ’Seçim Güvenliği Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi öncesi, seçim günü ve seçim sonrası alınacak güvenlik tedbirleri hakkında siyasi parti temsilcileri, il idare şube başkanları ve kaymakamlarla bir araya geldi.

İlk olarak siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelen Vali Ahmet Hamdi Nayir, her seçim dönemini sorunsuz şekilde tamamlayan Kütahya’nın siyasi parti teşkilatlarının desteğiyle 24 Haziran’da da huzurlu bir seçim gerçekleştireceğini söyledi. Seçim sürecinde anlayış vurgusu yapan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Siyasi parti il başkanlarıyla bir araya gelip seçim sürecini ilimizde en iyi şekilde yöneterek toplumun huzurunu bozmadan, toplumla birlikte olarak bu seçim sürecini yönetmeliyiz. Kütahyamız demokrasi kültürü açısından çok büyük mesafe kaydetmiş, davranışlarıyla demokrasiyi özümsediğini gösteren bir yapı içerisinde hareket etmiş, anlayışlı, kişilerin birbirlerini yormadığı bir il olarak bizim gözümüzde kıymet ifade ediyor. Seçim sürecinde il başkanlarımıza, parti teşkilatlarımıza önemli görevler düştüğünü biliyoruz. Seçim geçici bir şeydir, sonrasında yine biz toplumun bütün kesimleriyle birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde ne kadar anlayışlı davranır, ne kadar birbirimizi idare edersek daha sonraki huzurumuz da aynı şekilde sürdürmüş olacağız. Bundan önceki seçimlerde olumsuz diye saydığımız hiçbir olayımız yok. Kütahya olarak biz seçim ve demokrasi olgunluğunu taşıyan bir il olarak övünüyoruz. Bundaki payların büyük bir kısmı da ben inanıyorum ki parti il başkanlarımızın göstermiş olduğu anlayış ve hakimiyetten kaynaklanıyor” dedi.

Toplantı, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü’nün seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası güvenlik önlemlerine dair sunumlarının ardından sona erdi. (EFE)