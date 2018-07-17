Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 23:10

Kütahya’da silahlı çatışma: 2 yaralı

Kütahya’da bir iş yeri önünde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi ağır yaralandı.

Kütahya’da silahlı çatışma: 2 yaralı

17 Temmuz 2018 23:10


Edinilen bilgiye göre, Osman Gazi Mahallesi’ndeki Galericiler Sitesi’nde Arif ve Hüseyin Y. kardeşlere ait iş yerine gelen cezaevi firarisi Arif D. ve Kamil C, tabancayla rastgele ateş etmeye başladı. Bunun üzerine Arif ve Hüseyin Y. kardeşler de açılan ateşe pompalı tüfeklerle karşılık verdi. Olayda, Arif D. ve Kamil C. ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


İş yeri sahibi Arif ve Hüseyin Y. kardeşler polis ekiplerince gözaltına alındı. Silahlı çatışma nedeniyle çevredeki araçlara ve iş yerlerine çok sayıda saçma isabet etti.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç