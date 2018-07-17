Kütahya’da silahlı çatışma: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Osman Gazi Mahallesi’ndeki Galericiler Sitesi’nde Arif ve Hüseyin Y. kardeşlere ait iş yerine gelen cezaevi firarisi Arif D. ve Kamil C, tabancayla rastgele ateş etmeye başladı. Bunun üzerine Arif ve Hüseyin Y. kardeşler de açılan ateşe pompalı tüfeklerle karşılık verdi. Olayda, Arif D. ve Kamil C. ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İş yeri sahibi Arif ve Hüseyin Y. kardeşler polis ekiplerince gözaltına alındı. Silahlı çatışma nedeniyle çevredeki araçlara ve iş yerlerine çok sayıda saçma isabet etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.