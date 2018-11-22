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Kütahya'da 'Sınav jokeri' operasyona tutuklama

Kütahya’da, başkasının yerine Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) giren ve ’Joker’ diye tabir edilen kişileri örgütlediği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kütahya'da, başkasının yerine Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren ve 'Joker' diye tabir edilen kişileri örgütlediği öne sürülen zanlı tutuklandı.


Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan A.B., Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından SEGBİS aracılığıyla katıldığı Şanlıurfa'daki mahkemece tutuklandı.


Zanlı, Kütahya'daki soruşturma kapsamında 5 Kasım'da gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.(EFE)

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