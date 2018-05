Kütahya’da ’Sokak Basketbol Turnuvası’ sona erdi

Kütahya valiliği önünde yapılması planlanan hava muhalefeti nedeniyle Cumartesi ve Pazar günü Dumlupınar Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Kütahya Belediyesi’nin ‘’3’e 3 maça var mısın?’’ sloganıyla yola çıktığı Sokak Basketbol Turnuvası çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları gerçekleşti.

Dört grupta toplam 20 takımın mücadele ettiği üçer kişilik takımlardan oluşan turnuvaya Kütahyalı basketbol severler yoğun ilgi gösterdi. 18 yaş ve üzeri katılımcıların belirlendiği Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) okuyan öğrencilerinin yoğun talep gösterdiği Kütahya Belediyesi Sokak Basketbol Turnuvasında, A Grubunda Uşak Sportif, Maıry Jane, Kütahya Heat, Bomm, Kuzu Thunder, B Grubunda Yıldırım Basket, Oracle, Kütahya Porleans, Hercules, 2002 Doğumlu Patetesler, C Grubunda Zinde Spor, Ota Boca Junıor’s, H.İ.T, Big Thre, Dönmez Spor, D Grubunda Vazo Gang, The Gods, Kovl, Haydar ve Dümenleri, At Avrat Basket takımları mücadele etti.

3 gün süren Kütahya Belediyesi Sokak Basketbol Turnuvası sonunda A Grubunu lider bitiren final etabında bütün rakiplerini yenen Uşak Sportif şampiyon oldu ve 600 TL’lik ödülün sahibi oldu.

B grubunda mücadele edip grup 1.si olan finale kadar hiç yenilmeyen Hercules final de Uşak Sportife yenilince turnuvayı 2.’likle bitirdi ve 450 TL’lik ödülün sahibi oldu.

C grubunda mücadele edip grubunu 1. bitiren Big Thre yarı finale kadar yenilgi yüzü görmedi. Yarı finalde elenip 3.’lük maçına çıkmaya hak kazandı. Rakip Oracle’yi zorlu geçen mücadelenin ardından yenmeyi başardı ve turnuvayı 3. bitirip 300’lik ödülün sahibi oldu.

Kütahya Belediyesi Sokak Basketbol Turnuvasında şampiyon olan ve dereceye giren takımlara ödüllerini vererek ödül töreni sonrası konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Sporun her dalını sevdirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Kütahya Belediyesi olarak hemşehrilerimizin spor yapmalarına imkân sağlamayı bir görev olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın sporla iç içe olmaları ve spor alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlemiş olduğumuz üç gün süren Sokak Basketbol Turnuvamıza katılan ve derece giren takımlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Kütahya Belediyesi Sokak Basketbol Turnuvası maçlarını Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, daire müdürleri ve çok sayıda basketbol sever takip etti.(EFE)