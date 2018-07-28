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28 Temmuz 2018 12:17

Kütahya’da ’Sosyal Hayata Katılım ve Engelsiz Yaşam’ projesi

Kütahya Multipl Skleroz (MS) Epilepsi ile Yaşam Derneği Başkanı Münevver Altın, hastaların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için ’Sosyal Hayata Katılım ve Engelsiz Yaşam’ projesi başlattıklarını ifade etti.

Kütahya’da ’Sosyal Hayata Katılım ve Engelsiz Yaşam’ projesi

28 Temmuz 2018 12:17


Proje ile ilgili bir çok kurumdan destek aldıklarını belirten Altın, "Bir öğretmenin başarısı sınıfta öğrenme güçlüğü ve farklı gelişim gösteren öğrencilerin başarısıyla ölçülür.Bu düşünce ile projemiz öncelikle Multıpl Skleroz (MS) ve Epilepsi hastalarımız ve ailelerinin bilinçlendirilmesi zihnimizdeki engellerin yıkılması hasta ve engelliye doğru yaklaşım, hasta ve engellinin sosyal yaşamı ve istihdamı, özgüveni, kendisini eksikli hissetmeme, normal hayata adepte olma konularında başarılı olmalarını amaçlıyoruz. Dernek olarak bu anlayışın toplumda hakim olması halinde engellerin ortadan kaldırılacağına inanıyoruz. Derneğimiz kurulduğundan bu yana hem üyelerimize hem ailelerine hitap ediyoruz. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz bünyesinde Prof. Dr., Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog, Fizik Tedavi Dr. uzmanlarımız eşliğinde seminerler ile Multıpl Skleroz (MS)ve Epilepsi ile yaşamayı ilkyardımları,tedavileri, sosyal hakları hakkında bilgilendirme seminerleri veriyoruz.Amacımız üyelerimiz ve ailelerini bilgilendirmek bu düşünce ile Derneğimiz Kütahya Girişimci Kadınlar Derneği işbirliği ile Belediyemizin Kadın Çalışmaları Merkezinde çeşitli kurslar açarak üyelerimizi evlerinden çıkartıp özgüvenli, mutlu, üretken bireyler olup meslek edinmelerini sağladık.Evlerinde ürettiklerini dernek olarak satıp aile bütçelerine katkıda bulunmalarına vesile oluyoruz. Dernek olarak zor olan hayatlarını biraz olsun kolaylaştırıp birilerinin yüreğine dokunup yüzündeki gülümsemenin sebebi olabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu. (EFE)




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