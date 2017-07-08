Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 18:23

Kütahya’da tarihi 2 katlı bina yandı

Kütahya’da çıkan yangında tarihi 2 ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Kütahya’da tarihi 2 katlı bina yandı

08 Temmuz 2017 18:23


Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi Gümüşeşik Sokak’ta, M.A.S’ye ait tarihi 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevler, bitişiğindeki tarihi ahşap binaya sıçradı. Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kütahya Belediyesinin itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü tarihi binalar, kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan, yangın esnasında her 2 binada da kimsenin olmadığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:23
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:30
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!