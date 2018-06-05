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05 Haziran 2018 12:56

Kütahya’da ’Tek numara 112’ projesinde eğitim-öğretim yılı tamamlandı

Türkiye genelinde 24 merkezden biri olan Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi, daha etkin ve daha hızlı hizmet vermek için 3 yıldır çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kütahya’da ’Tek numara 112’ projesinde eğitim-öğretim yılı tamamlandı

05 Haziran 2018 12:56


112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil Durum (AFAD), 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı hizmetlerinin tek numara altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulduğu günden bu yana çeşitli etkinlikler düzenleniyor.


Tüm acil numaraların tek bir numarada bir araya geldiği sistemin daha iyi tanıtılması, küçük yaşta farkındalık ve bilinç oluşturulması amacıyla, Vali Ahmet Hamdi Nayir’in himayelerinde, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü’nün koordinesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “Tek Numara 112 Projesi”nin 2017-2018 eğitim - öğretim yılı çalışmaları tamamlandı.


Küçük yaştan itibaren farkındalığın oluşturulması, gerçek ihtiyaç sahiplerinin aramalarına engel olmamak için asılsız ihbarların önüne geçme bilinci kazandırılması amacıyla hayata geçirilen “Tek Numara 112 Projesi” kapsamında Kütahya il genelinde hizmet veren resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 112 hattının hayati önemi hakkında bilgiler verildi. 212 resmi ve özel eğitim kurumunda eğitim-öğretim gören 26 bin 486 öğrenci, Mili Eğitim Bakanlığı e-okul sistemi üzerinden okullarına gönderilen bilgi metni ve kısa video filmleri ile sınıf öğretmenleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezinin faaliyetleri ve stratejik önemi hakkında bilgilendirildi.


Proje bununla da sınırlı kalmadı. 112 hattının hangi durumlarda aranması gerektiği, gereksiz aramanın ise bir hastanın ölümüne yol açabileceği anlatılan eğitim programlarında çocuklar 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde hizmet veren İl Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğünü de ziyaret ederek çalışmaları yerinde gördü. Bu kapsamda Kütahya il merkezinde nüfusun yoğun olduğu bölgelerde belirlenen 13 ilköğretim okulundaki yaklaşık 5 bin öğrenci polis, jandarma, itfaiye, ambulans, araçlarına bindirildi ve uygulamalı bilgiler aldı.


Proje kapsamında düzenlenen memnuniyet anketinin sonuçları da yüz güldürdü. Kütahya il merkezinde 13 ilköğretim okulunda gerçekleştirilen memnuniyet anketlerinde 112 hattının önemini anlama ve projeye olan ilgi yüzde 100 olarak sonuç verdi. (EFE)




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