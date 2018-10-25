Kütahya'da Termal Sağlık Turizmi Çalıştayı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tarafından düzenlenen 'Kütahya Termal Sağlık Turizmi Çalıştayı' Yoncalı'daki bir otelde gerçekleştirildi.

İllerin sahip olduğu potansiyellerin harekete geçirildiği takdirde anlam kazanacağına dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Siz çok önemli bir tarih, kültür, sanat potansiyeline sahip olabilirsiniz ama bunu verimli şekilde harekete geçirip ürüne dönüştürmediğiniz takdirde o zenginliğiniz bir sandık içerisindeki hazine gibi orada durur. Önemli olan bu potansiyelin harekete geçmesidir. Biz il olarak baktığımızda da kendi zenginliklerimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Kütahya bir tarih şehri, kültür şehri, sanat şehri, kaplıcalar şehri; çininin başkenti diyoruz. Kütahya doğal güzelliklerin, yeraltı zenginliklerin olduğu bir şehir diyoruz. Bu zenginlikler harekete geçtiği ve birilerinin bütçesine ilaveler yaptığı zaman geçerli olacak. Buradaki bu çalıştayda da potansiyelin harekete geçirilebileceği heyecanını hep birlikte duyuyoruz. Yeni üniversitemiz inşallah bu alandaki gayreti, çalışmasıyla bir öncü rol üstelenecek, diğer kurumların yapacağı çalışmalara da akademik gözle yön verecek” dedi.

Dünyanın bugün ihtiyaç duyduğu termal sağlık turizmi kaynaklarına Kütahya'nın sahip olduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Burada düşünülmesi gereken hadise bizim bu zenginliğimizin dünya ölçeğinde nasıl tanıtılabileceği. Dünya her geçen gün daha yaşlı bir nüfusa sahip oluyor. Bu yaşlı nüfusun ihtiyaçları içerisinde birçok tedavinin termal sağlıkla birlikte yürütülebileceği konusunda herkesin hemfikir olduğu bir nokta var. Ülkemizin bu konuda bir zenginliği var. Bu zenginlik içerisinde de Kütahya'mızın büyük imkanları, rezervleri var. Bugüne kadar istifade ettiğimiz kısmı istifade edilebilecek kısmın çok azı olarak değerlendiriyoruz. Daha fazlasını burada geliştirebiliriz diye düşünüyoruz. Bugüne kadar ki potansiyelimiz içerisinde gelişmeye en müsait alan bu” şeklinde konuştu.

Çalıştaya Vali Ahmet Hamdi Nayir, KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kölgeli, İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi (THTC) Kurucu Başkanı Emin Çakmak, THTC Güney Ege BYK Başkanı Turgay Sehil, THTC Danışma Kurulu Başkanı ve emekli Başbakan Müşaviri Hamdi Şengel, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Sağlık Tesisleri Daire Başkanı Ahmet Zengin, Sağlık Turizmi Daire Başkanı Nuhi Çelikkaya, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri ile özel sektör temsilcileri katıldı. (EFE)