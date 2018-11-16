Kütahya'da Termal Sağlık Turizmi Çalıştayı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tarafından düzenlenen 'Termal Sağlık Turizmi Çalıştayı' Termal Otel'de gerçekleştirildi.

Sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten Kütahya Valisi Ömer Toraman, “Hem ülkemizin hem Kütahya'mızın büyük avantajları var. Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar kendilerini çok geliştirdiler. Hem içeride hem de dışarıda göğsümüzü gererek istifade edebileceğimiz noktaya geldik. İkinci atılımımızı da üniversite eğitimi alanında yaptık. Her vilayette bir üniversite hedefiyle başlayan, kendi içerisinde de niteliklerini artırmaya, onları ihtisaslaştırmaya çalışan bir yönetim anlayışına geçtik. İhtisas üniversitelerinden biri de ilimizde. Bu Kütahya için önemli bir fırsat, önemli bir aşama. Bundan istifade etmek lazım” dedi.

Termal su kaynakları ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Kütahya için iki önemli değer olduğuna dikkat çeken Vali Ömer Toraman, “İkisini bir araya getirip termal sağlık turizmi alanında Kütahya'nın daha ileriye gitmesini hedefliyoruz. Bunun için elimizde mevcut bir altyapımız var. Eksiklerimize baktığımızda görünmeyen adımlar olarak söyleyebileceğimiz tanıtım, pazarlama ve organizasyon hususlarını görüyoruz. Tek başına tesis yapmanız her zaman netice getirmiyor. Eğer bu görünmeyen adımları atamazsanız atıl tesisler yapmış oluyorsunuz. Bu yüzden organizasyon, tanıtım ve pazarlama ayaklarını da ihmal etmemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çalıştaya Vali Dr. Ömer Toraman, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kölgeli, İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri ile özel sektör temsilcileri katıldı. (EFE)