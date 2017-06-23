Kütahya-Eskişehir karayolu kaza nedeniyle ve tek yönlü olarak 1,5 saat ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Bayram Aydınalp yönetimindeki 16 MBZ 37 plakalı cam malzemesi yüklü tır, Kütahya-Eskişehir karayolunun 22. kilometresindeki Ilıca Köprülü Kavşağı’nda kontrolden çıkarak devrildi. Şoför mahallinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat tek yönlü trafiğe kapanan karayolunda, uzun araç kuyrukları oluştu.