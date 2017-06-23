Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 12:38

Kütahya’da tır devrildi: 1 yaralı

Kütahya’da tırın devrilmesi sonucu, 1 kişi yaralandı.

Kütahya’da tır devrildi: 1 yaralı

23 Haziran 2017 12:38

Kütahya-Eskişehir karayolu kaza nedeniyle ve tek yönlü olarak 1,5 saat ulaşıma kapandı.


Edinilen bilgiye göre, Bayram Aydınalp yönetimindeki 16 MBZ 37 plakalı cam malzemesi yüklü tır, Kütahya-Eskişehir karayolunun 22. kilometresindeki Ilıca Köprülü Kavşağı’nda kontrolden çıkarak devrildi. Şoför mahallinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat tek yönlü trafiğe kapanan karayolunda, uzun araç kuyrukları oluştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!