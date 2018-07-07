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07 Temmuz 2018 03:36

Kütahya’da tırın çarptığı yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 13 yaralı

Kütahya’da tırın çarptığı yolcu otobüsü devrildi, kazada 1 kişi öldü, 3’ü çocuk toplam 13 kişi de yaralandı.

Kütahya’da tırın çarptığı yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 13 yaralı

07 Temmuz 2018 03:36


Kaza, Kütahya Otogar Kavşağı’nda meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale’den gelen Kütahya Otogarı’na uğrayan ve Konya’ya gitmek üzere hareket ederek çevre yoluna çıkan Adem Çiğli idaresindeki 42 RP 777 plakalı yolcu otobüsüne, şehir merkezi istikametinden Bilecik’in Bozüyük ilçesi istikametine gitmekte olan Lokman Ölmez’in yönetimindeki 43 ST 056 plakalı tır çarptı. Kazada yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüs yolcularından Seval Özge Arifoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, 3’ü çocuk toplam 12 yolcu ile tır şoförü Lokman Ölmez yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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