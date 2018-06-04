Kütahya’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, Simav-Gediz Karayolu Karamanca köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kamil Tuncer (58) yönetimindeki sepetli motosikle, plakası belirlenemeyen Kamil Caner (43) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan, sepetli motosiklette bulunan Ayşe Tuncel ve Kamil Tuncel 112 ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayşe Tuncel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Kamil Tuncer, 112 ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (YD-EFE)