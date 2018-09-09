Kütahya’da trafik kazası: 7 yaralı

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu 15 inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı çevre yolu istikametinden gelen Himmet Şahin idaresindeki GE NM 4343 yabancı plakalı otomobil, Cevriye Akkan idaresindeki 43 AFF 775 plakalı otomobil ve Muhammer Ermiş idaresindeki 43 AV 516 plakalı araç, Yoncalı kavşağında zincirleme kazaya neden oldu. Kazada Cevriye Akkan, araçta bulunan Nurgül Başer, Nafiye Başer ile Tunahan Demir, yabancı plaka araç sürücüsü Himmet Şahin, Oğuzcan Sahin ve Gülşen Şahin olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları çıkarttı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından 112 ekiplerince DPÜ Evliya Celebi Eğitim ve Araştırma hastanesi acil servisine kaldırıldı.