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23 Kasım 2017 11:54

Kütahya’da traktör sayısı 24 bin 302’ye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2016 yılında Kütahya’da traktör sayısının bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artış göstererek 24 bin 302’ye yükseldiğini açıkladı.

Kütahya’da traktör sayısı 24 bin 302’ye yükseldi

23 Kasım 2017 11:54


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2016 yılı verilerine göre, Kütahya’da traktör sayısının bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artış göstererek 24 bin 302’ye, pulluk sayısının yüzde 0,2 artış göstererek 23 bin 732’ye çıktığını, ayrıca 178 biçerdöver ve 7 bin 661 ekim makinesinin mevcut olduğunu söyledi.


Akyol, ”Kütahya, Türkiye’deki traktörlerin yüzde 1,9’una, pullukların yüzde 1,7’sine, biçerdöverlerin yüzde 1,1’ine ve ekim makinelerinin yüzde 1,7’sine sahiptir. Kütahya, en fazla traktör sayısına sahip 18. il, en fazla ekim makinesi sahip 19.il, en fazla pulluk sayısına sahip 21.il, en fazla biçerdöver sayısına sahip 24. il konumundadır” dedi.(EFE)




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