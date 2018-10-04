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Kütahya'da traktör sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü Kütahya’da 2017 yılında traktör sayısının 25 bin 324’e, pulluk sayısının ise 24 bin 266’ya çıktığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü Kütahya'da 2017 yılında traktör sayısının 25 bin 324'e, pulluk sayısının ise 24 bin 266'ya çıktığını açıkladı.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2017 yılında Kütahya'da traktör sayısının bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artarak 25 bin 324'e, pulluk sayısının yüzde 2,3 artarak 24 bin 266'ya çıktığını, ayrıca 213 biçerdöver ve 7 bin 917 ekim makinesi mevcut olduğunu belirtti.


Akyol, ”Kütahya, Türkiye'deki traktörlerin yüzde 1,9'una, pullukların yüzde 1,8'ine, ekim makinelerinin yüzde 1,7'sine ve biçerdöverlerin yüzde 1,2'sine sahiptir. Kütahya, Türkiye'de en fazla traktör sayısına sahip 18., en fazla ekim makinesine sahip 19., en fazla pulluğa sahip 21. ve en fazla biçerdövere sahip 22. il konumundadır” dedi.(EFE)

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