Bir otelde düzenlenen çalıştaya Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyoçeşitlilik Daire Başkanı Hüseyin Avni Çatal, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdür Yardımcısı Mücahit Eracar, projede görev alan uzmanlar ve akademisyenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programının açılış konuşmasını Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdür Yardımcısı Mücahit Eracar, “5. Bölge Müdürlüğü olarak bizlere 5 tane il kaldı. 5 ili de Uşak ve Afyonkarahisar ile bu projeyi tamamladık, izleme safhasına geldik. Bu yılın sonuna kadar Kütahya ve Eskisehir’i tamamlayacağız. 2018’in sonunda da Denizli’yi tamamlayıp projedeki görevimizi yapmış olacağız” dedi.

“33 ilde proje çalışması tamamlandı”

Proje kapsamında Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik haritasının oluşturulmasını amaçladıklarını aktaran Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyoçeşitlilik Daire Başkanı Hüseyin Avni Çatal, “Canlıların tamamı biyolojik çeşitliliğin içerisinde. Dünyada 3 milyon civarında tür tespit edilmiş ama tespit edilemeyen tür sayısının 400 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Dünyada her gün yüzlerce, binlerce tür tespit ediliyor. Türkiye’ye, Anadolu’ya baktığımızda hangi türümüz, ne miktarda, nerede var yakın zamana kadar bilmiyorduk. Türkiye’de ilk derli toplu bir çalışmayı İngiliz Prof. P.H. Davis yapmıştır. Ancak yeterli değildir. Çalışmalar yapılıyor ancak parça parça. Bir bütün olarak çalışma ilk defa 2013 yılında Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu’nun öncülüğünde “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” başlatıldı. 27 milyon bütçeli proje bakanlığımızın en önemli projelerinden biri. 2018 yılında tüm illerimizdeki çalışmaları tamamlamış olacağız. 33 ilimizi tamamladık diğer illerimizde çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına dikkat çeken Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, “Her ülkenin sahip olduğu kıymetleri, her milletin sahip olduğu değerleri var. Yetişmiş insan gücünden, o topraklarda hüküm sürmüş olan medeniyetlere, tarihine, kültürüne kadar sahip olduğumuz değerler var. Bunların içerisinde hiç şüphesiz biyolojik çeşitlilik de önemli nimetlerden, değerlerden biri. Bunların bilinmesi ve tanınması korunmaları açısından büyük önem arz eden hususlardan. Bu varlığın farkında olunmasına yönelik çalışmalara elbette büyük ihtiyaç var. Eğer farkında değilsek kıymetini de anlamış olmuyoruz ve koruma yönünden de üzerimize düşen görevleri çok yerine getirmiş olmuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Flora; Damarlı Bitkiler Uzmanı Doç. Dr. Selami Selvi, Kütahya’nın florasının genel durumu hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi. (EFE)