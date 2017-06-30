Kütahya’da uyuşturucu ile mücadele eden STK’lar ödüllendirildi

Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde düzenlenen ödül törenine Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdür Vekili Akın Akkaya, İl Sağlık Müdürü Ahmet Emrah Çamköy, Halk Sağlığı Müdürü Ali Güvey, STK temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Müdür Ali Güvey, "Tedbir alınmazsa risk başlar"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Halk Sağlığı Müdürü Ali Güvey, Kütahya’nın diğer illere nazaran daha iyi bir noktada olduğunu ancak uyuşturucuyla mücadelede topyekun uğraş verilmezse ciddi risklerin ortaya çıkacağını söyledi. Güvey, “Uyuşturucu özellikle gelişmiş ülkelerde ciddi bir sorun olmaya başladı. Ülkemiz bu durumda şuan için çok ciddi alarm vermiyor ama özellikle gelişmiş şehirlerimizde sıkıntılar yaşanmaya başladı. Kütahya bu açıdan Anadolu şehri olması sebebiyle önemli sıkıntıları olmamakla birlikte gerekli tedbirler alınmazsa gelecek için risk oluşturabilecek. Bundan dolayı dikkatli olmamız gerekiyor. Uyuşturucuyla mücadele tek bir kurumun sorunu değil, topyekun mücadele edilmesi gereken bir sorun. Bu yüzden bütün Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Özellikle bizim inanışımız ve ahlaki değerlerimiz için böyle bir şey tespit edildiğinde üzeri kapatılmaya çalışılıyor. Oysa o gencimizi, o kişiyi kurtarmak için üzerine gidilmesi gerekiyor” dedi.

Vali Nayir, "Seferberlik halinde mücadele etmeliyiz"

Uyuşturucuyla mücadelede her kesimde bilinç ve farkındalık oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Vali Ahmet H. Nayir, “Her geçen gün olumsuz tesirini artırarak devam ettiğini gördüğümüz zararlı alışkanlıkların içinde önemli yer tutan uyuşturucu kullanımı bizim de gündemimizde ve mücadele programımızda olan hususlardan biri. Bu yalnızca bir kesimi ilgilendiren bir husus değil, toplumuzun temelini, genelini ilgilendiren konu olduğu için bir seferberlik halinde mücadele verilmesi lazım. Buradaki farkındalığı oluşturmak için toplumun bütün kesimlerinde bir bilinç oluşturmak lazım. Bizler her ferdimizi güzel duygularla, olumlu hususlarla teçhiz etmek, zararlı olanlardan da uzak tutmakla görevliyiz. Bu işin de başında çocuklarımıza güzel şeylerle meşgul olacakları zamanları hazırlayabilmek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından uyuşturucuyla mücadelede destek veren ve çalışmalar yürüten STK temsilcileri Kütahya Yeşilay Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yılmaz Tokerim, Kütahya Anadolu Aile Derneği Başkanı Nazif Kocaçoban, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz’a plaketleri Vali Ahmet H. Nayir ile diğer protokol üyeleri tarafından verildi. (EFE-Y)