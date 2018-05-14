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14 Mayıs 2018 13:49

Kütahya’da ’uyuşturucu madde ticareti yaptığı’ iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Kütahya’da, ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.

Kütahya’da ’uyuşturucu madde ticareti yaptığı’ iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

14 Mayıs 2018 13:49


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşılan Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi T.K.’yi (23) takibe aldı.


Şüphelinin kullandığı 16 LL 155 plakalı otomobili Meydan Mahallesi Musalla Caddesi’nde durduran ekipler, yaptıkları aramada iki kullanımlık satışa hazır skunk buldu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelinin aynı mahalledeki evinde yapılan aramada ise yaklaşık 30 kullanımlık satışa hazır halde 110 gram skunk daha ele geçirildi.


Gözaltına alınan T.K., Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.




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