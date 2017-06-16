Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Yenidoğan ve Sultanbağı mahallelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu madde alışverişi yapan S.Y. (21), O.K. (40) ve A.A. (32) suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden O.K’nin, aynı suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden, kalp rahatsızlığı nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

Şüpheliler, polisteKi ifadelerinin ardından adileye sevk edildi.