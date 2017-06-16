Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 16:56

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen, 3 kişi suçüstü yakalandı.

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

16 Haziran 2017 16:56


Edinilen bilgiye göre, kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Yenidoğan ve Sultanbağı mahallelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.


Operasyonda, uyuşturucu madde alışverişi yapan S.Y. (21), O.K. (40) ve A.A. (32) suçüstü yakalandı.


Şüphelilerden O.K’nin, aynı suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden, kalp rahatsızlığı nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.


Şüpheliler, polisteKi ifadelerinin ardından adileye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    19°C
  • Pazartesi
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!