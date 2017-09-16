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16 Eylül 2017 10:39

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 547 gram toz esrar, 182 gram kubar esrar, 40 çıkı kenevir tohumu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

16 Eylül 2017 10:39


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fatih Mahallesi’ndeki evinde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine 32 yaşındaki E.E.’yi takibe aldı.


Ekipler, ev sahibi şüpheli E.E.’nin uyuşturucu madde sattığını belirlemeleri üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.


Evde yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş halde 547 gram toz halinde esrar, 182 gram kubar esrar, 40 çıkı kenevir tohumu ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.(EFE)




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