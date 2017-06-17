Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 19:34

Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

17 Haziran 2017 19:34


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen S.Y. (21) ve O.K. (40) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden A.A. (32) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Önceki gün Yenidoğan ve Sultanbağı mahallelerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi suçüstü yakalanmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
23
°
C
  • Pazar
    23°C
  • Pazartesi
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    22°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!