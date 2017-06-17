Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen S.Y. (21) ve O.K. (40) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden A.A. (32) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Önceki gün Yenidoğan ve Sultanbağı mahallelerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi suçüstü yakalanmıştı.