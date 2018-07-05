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05 Temmuz 2018 12:48

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı

05 Temmuz 2018 12:48


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere uyuşturucu sattıkları ileri sürülen A.C.K, O.T., S.Ö., Ş.A. ve İ.K.’yi takibe aldı.


Çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlıların Meydan, Fuat Paşa ve Lala Hüseyin Paşa mahallerindeki ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.


Gözaltına alınan zanlılardan A.C.K., O.T. ve S.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ş.A. ve İ.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.




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