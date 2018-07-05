Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere uyuşturucu sattıkları ileri sürülen A.C.K, O.T., S.Ö., Ş.A. ve İ.K.’yi takibe aldı.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlıların Meydan, Fuat Paşa ve Lala Hüseyin Paşa mahallerindeki ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan A.C.K., O.T. ve S.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ş.A. ve İ.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.