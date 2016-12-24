Kütahya’da yangın: 2 çocuk evde mahsur kaldı

Kütahya’nın Börekçiler Mahallesi’nde 2 katlı bir evde çıkan yangında 2 çocuğun mahsur kaldığı öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kütahya’nın Börekçiler Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evde yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan evde 2 çocuğun da mahsur kaldığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, çevredeki iki eve de sıçrayarak büyüyen yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Aile fertlerinin evde olmadığı anda çıkan yangında evde mahsur kaldığı tahmin edilen çocukların akıbeti ise şuan için bilinmiyor.