Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 12:42

Kütahya’da yaz spor okulları başladı

Çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan ücretsiz Kütahya yaz spor okulları kapılarını açtı.

Kütahya’da yaz spor okulları başladı

30 Haziran 2017 12:42


Dumlupınar Spor Salonunda düzenlenen törene Vali Ahmet H. Nayir, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, bazı daire müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen yaptı. 28 ayrı branşta hizmet sunulacağını belirten Sadık Ölçen 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini paylaştı. Ölçen, “Özellikle gençlerimizin yaz tatilini spor yaparak değerlendirmeleri, yeni bir arkadaşlık ortamı oluşturmaları, spor yaparak daha sağlıklı, daha dengeli bir vücuda sahip olmaları, disiplini, özgüveni ve paylaşmayı öğrenmeleri için deneyimli spor uzmanlarımız ve antrenörlerimiz eşliğinde bu yıl da 28 ayrı spor branşında faaliyet gösterilecektir. Geçen yıl Yaz Spor Okulları’na toplam 6 bin 194 çocuğumuz, gencimiz katıldı. Diğer kurum, kuruluş ve spor kulüpleri ile birlikte bu sayı 7 bin 700 kişiye ulaşmıştır. Bu sene de hedefimiz 10 bin kişiye ulaşmak” dedi.


Yaz Spor Okulları’nın gençlere ve çocuklara hayata dair önemli değerler katacağının altını çizen Vali Ahmet H. Nayir, “Yaz tatilini sporla geçirme kararınız ve iradenizden dolayı sizleri tebrik etmek istiyorum. Yaz tatilini en iyi değerlendirmenin yolu spor faaliyetlerine katılmak olduğunu sizlere ifade etmek istiyorum. Burada çok şey öğreneceksiniz. Sporla birlikte arkadaşlığı, dostluğu, sağlıklı yaşamanın yollarını öğreneceksiniz. Sporla birlikte kaybetmeye olan tahammülü öğreneceksiniz, kazandığınızda da şımarmamayı öğreneceksiniz. Size bu okullar, bu kurslar örgün eğitim gibi hayata dair farklı şeyler öğretecek, sizleri hayata hazırlayacak. Büyüklerinizle ve küçüklerinizle beraber olmayı, hocalarınıza olan saygıyı yine buralarda öğreneceksiniz. Spor salonlarımız ve spor sahalarımız sizlerle şenlenecek. Bizler bu manzarayı görünce sizlere olan güvenimiz artacak, ülkemizin geleceğine olan güvenimiz artacak. Bu tercihi yapan, bu kararı veren öğrencilerimizi ve onlara destek veren anne, babalarını tebrik ediyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından sporcular antrenörleri eşliğinde çeşitli gösteriler sundu.


15 Eylül’e kadar sürecek olan Yaz Spor Okulları, ‘atıcılık ve avcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, bocce, boks, jimnastik, eksrim, futbol, güreş, halk oyunları, halter, hentbol, judo, karate, masa tenisi, okçuluk, satranç, taekwon-do, tenis, voleybol, wushu, yüzme, bedensel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, özel sporcular’ branşlarında faaliyet gösterecek. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!