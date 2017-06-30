Kütahya’da yaz spor okulları başladı

Dumlupınar Spor Salonunda düzenlenen törene Vali Ahmet H. Nayir, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, bazı daire müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen yaptı. 28 ayrı branşta hizmet sunulacağını belirten Sadık Ölçen 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini paylaştı. Ölçen, “Özellikle gençlerimizin yaz tatilini spor yaparak değerlendirmeleri, yeni bir arkadaşlık ortamı oluşturmaları, spor yaparak daha sağlıklı, daha dengeli bir vücuda sahip olmaları, disiplini, özgüveni ve paylaşmayı öğrenmeleri için deneyimli spor uzmanlarımız ve antrenörlerimiz eşliğinde bu yıl da 28 ayrı spor branşında faaliyet gösterilecektir. Geçen yıl Yaz Spor Okulları’na toplam 6 bin 194 çocuğumuz, gencimiz katıldı. Diğer kurum, kuruluş ve spor kulüpleri ile birlikte bu sayı 7 bin 700 kişiye ulaşmıştır. Bu sene de hedefimiz 10 bin kişiye ulaşmak” dedi.

Yaz Spor Okulları’nın gençlere ve çocuklara hayata dair önemli değerler katacağının altını çizen Vali Ahmet H. Nayir, “Yaz tatilini sporla geçirme kararınız ve iradenizden dolayı sizleri tebrik etmek istiyorum. Yaz tatilini en iyi değerlendirmenin yolu spor faaliyetlerine katılmak olduğunu sizlere ifade etmek istiyorum. Burada çok şey öğreneceksiniz. Sporla birlikte arkadaşlığı, dostluğu, sağlıklı yaşamanın yollarını öğreneceksiniz. Sporla birlikte kaybetmeye olan tahammülü öğreneceksiniz, kazandığınızda da şımarmamayı öğreneceksiniz. Size bu okullar, bu kurslar örgün eğitim gibi hayata dair farklı şeyler öğretecek, sizleri hayata hazırlayacak. Büyüklerinizle ve küçüklerinizle beraber olmayı, hocalarınıza olan saygıyı yine buralarda öğreneceksiniz. Spor salonlarımız ve spor sahalarımız sizlerle şenlenecek. Bizler bu manzarayı görünce sizlere olan güvenimiz artacak, ülkemizin geleceğine olan güvenimiz artacak. Bu tercihi yapan, bu kararı veren öğrencilerimizi ve onlara destek veren anne, babalarını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sporcular antrenörleri eşliğinde çeşitli gösteriler sundu.

15 Eylül’e kadar sürecek olan Yaz Spor Okulları, ‘atıcılık ve avcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, bocce, boks, jimnastik, eksrim, futbol, güreş, halk oyunları, halter, hentbol, judo, karate, masa tenisi, okçuluk, satranç, taekwon-do, tenis, voleybol, wushu, yüzme, bedensel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, özel sporcular’ branşlarında faaliyet gösterecek. (EFE)