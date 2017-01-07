Kütahya’da ’Yeni bir hayat, yeni bir nefes derneği’ kuruldu

Kütahya’da ’Yeni bir hayat, yeni bir nefes derneği’ kurularak faaliyetlerine başladı.

Derneğin başkanlığına Süleyman Yiğit, başkan yardımcılığına İsmail Güven, Sekreterliğine Ayşe Altay, saymanlığına Zekeriya Yılmaz, üyeliklere Ayhan Görgün, Ahmet Arabacı ve Yılmaz Kocatürk getirildi.

Derneğin amaç ve hedeflerinin anlatıldığı toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan da katıldı.

Dernek Başkanı Süleyman Yiğit, "Derneğimizin amacı madde bağımlısı olan vatandaşlarımızın sosyal çevre kazandırılmayı, bağımlılıktan kurtulmalarına yönelik faaliyetlerde bulunulmasını; kadına, çocuğa yönelik şiddetin önüne geçmeyi; çocuk istismarına dur diyebilmeyi hedefliyoruz" dedi. (EFE)