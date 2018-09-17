Kütahya'da yeni doktor atamaları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, Eylül ayı itibarı ile yapılan doktor atamaları ile kadrosunu daha da güçlendirdiği bildirildi.

Kütahya'da sağlık alanında vatandaşların sıkça şikayetçi olduğu uzman hekim eksikliği konusunda sevindirici gelişmeler yaşandığını belirten Hastane Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik,”Eylül Ayı itibarı ile yapılan doktor atamaları ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz kadrosunu daha da güçlendirmiştir. İlimizde hekim sayısı her geçen gün artmakta, hatta hiç olmayan yan dal branşlarda hizmet verilmeye başlanmıştır. Bu yönde olumlu gelişmeler yaşanmış ve ilimize önemli branşlarda uzman hekim atamaları yapılmıştır” dedi.

Ataması yapılan doktorlar hakkında bilgiler veren Özatik, ”Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanemize 3 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 1 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları , 1 Çocuk Hemotolojisi ve Onkolojisi, 1 Romotoloji Uzmanı, 1 Endokrinoloji Uzmanı, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı atanmıştır. Bu atamalarla bu dönemde en çok sıkıntı duyduğumuz Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimimiz hastalarımızı rahatlatmış olacağını, hastalarımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti sunacağımızı düşünmekteyiz. Kütahya'da uzmanlık gerektiren önemli yan dallar konusunda da sıkıntı yaşanmamaktadır. Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Cerrahi ve Neonatoloji Uzmanımız uzun zamandır Kütahya'mıza hizmet vermektedir. Bunun yanında 3 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanlarımız Vefa Ek Binamızda Hizmet vermektedir. Ayrıca Türkiye gündemine oturmuş Üniversite Kampüsü içerisinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz birçok hastamızın şifa kaynağı olmuştur” diye konuştu. (EFE)