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28 Mayıs 2018 21:18

Kütahya’da yolcu otobüsü alev alev yandı

Kütahya’da bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı.

Kütahya’da yolcu otobüsü alev alev yandı

28 Mayıs 2018 21:18

Otobüsteki yolcuları tahliye eden şoförün dikkati olası bir faciayı önledi.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya’dan Uşak istikametine gitmekte olan 64 AN 170 plakalı yolcu otobüsü Dumlupınar ilçesine 5 kilometre kala aniden alev aldı. Araç şoförü Adem Ömürlü’nün yolcuların hemen tahliye olmasını istemesiyle büyük bir faciadan dönüldü. Olayda yolcu otobüsü tamamen yanarken, ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen Dumlupınar Belediyesi itfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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